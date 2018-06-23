Türkiye’den Batılı diplomatlara gözlem engeli: Gerekçe, PKK yandaşlığı

Yarınki seçimlerde gözlemcilik yapmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nden (AGİTPA) gelecek iki gözlemciye izin verilmemesinin ardından Türkiye, bu defa da 11 ülkeden 24 diplomatın kısa dönemli gözlemciliğine, ‘PKK yandaşlığı’ gerekçesiyle izin vermedi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre Türkiye, AGİT gözlemcilerinin ardından yarınki seçimlerde kısa dönemli gözlemcilik yapacak 11 ülkeden 24 Batılı diplomata da geçit vermedi ve yaptıkları başvuruyu reddetti.

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Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’de görev yapacak diplomatlara gözlemcilik izni vermemesinin şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Türkiye’de ilk kez ‘başkanlık sistemi’ne göre cumhurbaşkanı seçileceği için bu defa uluslararası gözlemciler Türkiye’deki gözlem misyonunda ‘tam ölçekli’ izleme kararı aldı ve bu çerçevede AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) bünyesinde, AGİT PA ve AKPM üyeleri seçimi gözlemlemek üzere hazırlıklarını tamamladı.

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Çoğu kısa dönemli yerel kadrodan oluşan 350’den fazla gözlemci için hazırlıklar sürerken, bunların arasında 11 ülkeden de diplomatın yer alması için geçen hafta Ankara’dan kısa dönemli gözlemcilik izni istendi. Ankara ise bu talebe yanıtını son anda, 21 Haziran günü olumsuz yanıt verdi ve bu talebin ‘çıkar çatışması yaratacağını’ belirtti.

Ankara’da fiilen görev yapan diplomatların talebininin AGİT gözlem misyonları için olağan olduğunu belirten bir gözlemci , “Rusya bile seçimlerde yüzlerce diplomata gözlemci statüsü tanırken Türkiye’nin bunu tanımaması hayal kırıklığı yarattı. Bunun mutlaka karşılığı olacaktır ve Türk diplomatlar da benzer yaptırım ile karşılaşacaktır” yorumunda bulundu.

AGİT PA’nın iki gözlemcisine Türkiye’ye giriş izni verilmemesiyle ilgili olarak ise Türk kaynaklar “PKK yandaşlığı ve Türkiye karşıtlığı”nı gösterdi.