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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den altı ülkeye turistik vize muafiyeti

Avrupa Birliği (AB) Schengen Bölgesi üyesi altı ülke vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı.

Fotoğraf: Reuters

Yazılı açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Britanya vatandaşlarına yönelik muafiyetin 2 Mart’tan itibaren başlayacağını ifade etti.

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Buna göre, söz konusu altı ülke vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları turistik ziyaretlerinde, 180 günde bir olmak üzere 90 gün süreyle vize muafiyeti tanındı.

Aksoy, bu adımla, turizm potansiyelinin artırılmasının yanısıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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