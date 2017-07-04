Türkiye’den Almanya’ya nota: ‘Diktatörlüğü öldür’ pankartı kabul edilemez 

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Türkiye, Almanya’daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan eylem nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığına nota verdi.

‘Diktatörlüğü öldür’

Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in resimlerinin bulunduğu, ‘Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür’ yazılı pankart açılmıştı.

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‘Kabul edilemez’

AA’nın haberine göre, Berlin Büyükelçiliği tarafından söz konusu pankarta ilişkin Alman Dışişleri Bakanlığına ‘acil notuyla’ gönderilen yazıda, Siyasi Güzellik Merkezi adlı kuruluşun gerçekleştirdiği bu eyleme izin verilmesinin ‘kabul edilemez’ olduğu savunuldu.

‘Barışa hizmet etmiyor’

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsaade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir.”