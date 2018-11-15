Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu 10 bine dayandı

Türkiye’den Almanya’ya yönelik iltica başvuruları geçen yıla göre artış göstererek bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 138’e yükseldi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre geçen sene bu rakam 6 bin 852’ydi.

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Almanya İçişleri Bakanlığı, 10 ay içinde Almanya’ya dünya genelinden gelen toplam iltica başvurusunun 158 bin 512 olduğunu gösteriyor. Türkiye vatandaşları ise toplam başvuruda altıncı sırada.

Ekim ayı genelinde ise Türkiye vatandaşlarının sırası dörde yükseldi. Ekim ayında Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne başvuran 14 bin 800 kişinin bin 206’sını Türkler oluşturuyor. Ağustos’taki rakam bin 243, Eylül’deki rakam ise bin 93.

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Öte yandan iltica başvurusu yapan her üç kişiden birine Almanya’da ikamet izni verildi. Bu oran geçen seneye göre daha az.