Türkiye’den ABD’ye misilleme: Bakanların mal varlıkları dondurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “ABD’nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız” diye konuştu.

Erdoğan, ABD ile pastör Andrew Brunson üzerinden yaşanan kriz hakkında “ABD’nin son İzmir’deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye’ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır” dedi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Hukuk devletinin gereğini yaptık. Halkbank’a bedel ödetme gayreti kimsenin haddi değil. Altı kez Amerika’ya girip çıkan Halk Bankamızın genel müdür muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Benim kalkıp İçişleri bakanımı, adalet bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, ‘Onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar’ demek suretiyle Amerika’daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Ben de bugün talimatı veriyorum. ABD’nin adalet ve iİçişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını varsa donduracağız. Türkiye bu tip yaklaşımla terbiye edilemez. Bu evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir.”

Takas iddiaları

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

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Washington yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını oylayıp kabul etmişti.

ABD, Brunson’ın serbest bırakılıp ülkesine dönmesini isterken iki ülke arasında pazarlık yapıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Takasta yer alacak kişiler arasında ABD’de İran’a yönelik yaptırımları delmek suçundan hüküm giyen eski Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın da adı geçiyordu