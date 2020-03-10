Türkiye’den ABD’ye giden kadında ‘corona’ çıktı

ABD’de Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan, eyalette iki kişinin yeni tip corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı testinin pozitif çıktığını, bunlardan 86 yaşında olan kadının Türkiye’den ABD’ye gittiğini açıkladı.

Eyalette yaşanan corona vakalarıyla ilgili bilgi vermek için gazetecilerin karşısına çıkan Hogan, Covid-19 hastalığı testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Türkiye’den ABD’ye giden kadının karantinada olduğunu ve tedavi altına alındığını belirtti.

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Hogan, “Bu Türkiye’ye seyahat ile bağlantılı ilk corona vakası gibi görünüyor” dedi. Eyalette daha önce de üç vaka daha belirlenmişti.