Türkiye’den ABD’li analist Rubin’in Twitter hesabının kapatılması için bir hafta süre

Hükümet 15 Temmuz’dan önce Türkiye’de darbe olacağını öne süren ABD’li analist Michael Rubin’in Twitter hesabının kapatılması için Twitter’a bir hafta süre verdi.

Washington Post’ta yer alan habere göre Twitter, pazartesi günü Rubin’in Twitter hesabının kapatılmasına yönelik mahkeme kararı alındığına dair bilgilendirildi. Mahkeme kararının gerekçesi Rubin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarını ihlal etmesi suçlamasına dayandırıldı. 16 Haziran’da alınan kararda Twitter’ın kararı uygulamak için bir haftası olduğu ve bunu yapmadığı takdirde anayasaya göre çeşitli sonuçlarla karşılacağı belirtildi.

Bir Twitter yetkilisi, hesap kapatma işleminin sadece Twitter’ın kurallarını ihlal halinde geçerli olduğunu söyledi.

Halihazırda Rubin’in Twitter hesabı aktif.

Türkiye’de darbe olacağını söylemişti

15 Temmuz’dan önce Türkiye’de darbe olacağını öne süren ABD’li analist Rubin, Diken’den Tunca Öğreten’e verdiği söyleşide de şu ifadeleri kullanmıştı: “ABD’deki yargı bağımsızlığına anlam veremeyen Erdoğan’ı büyük bir korkunun sardığı aşikar. Bu yüzden davayla ilgilenen medyayı susturmaya çalışıyor ya zaten.”