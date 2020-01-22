Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli

Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan’da olduğu görüldü. Pakistan’da bu oran yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 11 olarak kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation – IDF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklandı.

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Pakistan’dan sonra diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki oranın en yüksek olduğu ülkeler yüzde 17 ile Malezya, yüzde 16 ile de Suudi Arabistan olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise bu oran yüzde 11 olarak kayda geçti.

Diyabetli yetişkinlerin nüfusa oranla en düşük olduğu yer ise yüzde 3 ile Nijerya olarak saptandı.