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Türkiye’deki üniversiteler ilk 500’de kayıp

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Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırmaları ve uluslararası tanınmışlığı göz önüne alarak oluşturulan listede Türk üniversiteleri döküldü.

Fotoğraf: DHA

Birgün’de yer alan habere göre Türkiye’den ilk 500 listesinde yer alabilen tek üniversite Bilkent (BÜ) oldu. Vakıf üniversitesi BÜ, listeye 400’üncü olarak girebildi.

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Boğaziçi ve ODTÜ geriledi

THE’nın 2012’de yayınladığı listede Boğaziçi Üniversitesi 200’üncü sırada yer alarak Türkiye’den ilk 500’e girebilmiş tek üniversite olmuştu. Fakat ‘kayyum rektör’ ve ihraçlar sonrası Boğaziçi  de 300 sıra gerileyerek 500’üncü oldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 550 sıra gerileyerek 800’üncü sırada yer aldı.

KHK ile 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi ilk 800’e dahi giremedi.

Oxford lider oldu

THE’nın 13 farklı parametreyi dikkate alarak oluşturduğu listenin birinci sırasında İngiltere’den Oxford yer aldı. ABD’den California Institute of Technology (Caltech) ikinci, yine ABD’den Stanford üçüncü.

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