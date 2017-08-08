Türkiye’deki Suriyeli üniversitelilerin en az istediği şey vatandaşlık!

Türkiye’de yaklaşık 15 bin Suriyeli üniversite öğrencisi bulunduğu saptandı. Suriyeli öğrencilerin Türkiye’den beklentileri arasında vatandaşlık son sırada.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) işbirliğinde yapılan Türkiye’deki Suriyeli akademisyen ve üniversite öğrencilerine ilişkin araştırma sonuçları açıklandı.

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Araştırmadan bulgular şöyle:

– Ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin yüzde 52’si Türkiye’de; yüzde 16’sı Lübnan’da, yüzde 15’i AB ülkelerinde, yüzde 11’i Ürdün’de, yüzde 4’ü Irak’ta yüzde 2’si Mısır’da.

– 2011’in nisan ayından bu yana Türkiye’ye gelen ve neredeyse tamamı geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayası 3 milyon 188 bin 909.

– Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan Suriyeli öğretim elemanı sayısı 392; üniversite öğrencisi sayısı ise 14 bin 747. Suriyeliler yüzde 13,64’le Türkiye’deki en kalabalık ikinci yabancı öğrenci grubu (İlk sırada Azeriler var: 15 bin 90. Türkiye’deki toplam yabancı üniversiteli sayısı ise 108 bin 76).

– “Suriye’ye dönmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Suriyeli üniversite öğrencilerinin yüzde 52,50’si, “İstediğim rejim oluşursa dönerim”, yüzde 26,94’ü, “Hiçbir şekilde düşünmem”, yüzde 11,39’u, “Her koşulda dönerim”, yüzde 9,17’si ise “Suriye’de savaş biterse istediğim rejim oluşmasa da dönerim” yanıtını verdi.

– Öğrencilerin Türkiye’de istedikleri ise sırasıyla ikamet izni, çalışma izni ve çifte vatandaşlık. Vatandaşlığın en az istenen şey olmasının nedeni, var olan bazı avantajları kaybetme ve üçüncü ülkelere gidememe kaygısı.

– Türkiye’de 72 bin 349’u öğretim üyesi olmak üzere toplam 153 bin 221 öğretim elemanı bulunuyor.

– 2011 öncesinde Suriye’de görev yapıp halen Türkiye’deki üniversitelerde görevli Suriyeli akademisyen sayısı yaklaşık 600.