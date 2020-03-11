Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünü ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görüldü.

Fotoğraflar: Diken

Sağlık Bakanlığı virüsten korunmak için şu önlemlerin alınması gerektiğini açıklamıştı: “Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.”

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