Türkiye’deki Hollandalı bankadan çalışanlarına altı aya kadar izin imkanı

Hollanda merkezli ING Bank’ın Türkiye ayağı ING Türkiye, çalışanlarına altı aya kadar izin kullanma olanağı getirdi. İlk üç ayı ücretli izin sayılacak olan ‘mola’nın birikmiş yıllık izinlerle altı aya kadar uzatılabilecek.

Fotoğraf: Reuters

‘Turuncu Mola’ adı verilen uygulamayla beş yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde üç aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek altı aya kadar uzatılabilecek.

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Çalışanlar bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler. ING Türkiye’nin haftada iki gün ofis dışından çalışma, esnek çalışma saatleri, serbest kıyafet, okulun ilk günü izni, kreşe alıştırma izni gibi uygulamalarını bankanın insan kaynakları genel müdür yardımcısı Meltem Kalender Öztürk uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz. Dünyada benzer ‘sabbatical leave’ (ücretli izin) uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor. ING Türkiye ise ‘Turuncu Mola’ kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek.”