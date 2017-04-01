Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan Periscope, yoluna ‘Scope’ olarak devam edecek

‘Marka haklarına tecavüz’ gerekçesiyle Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan canlı yayın uygulaması ‘Periscope’, ülkede yoluna ‘Scope’ ismiyle devam edecek.

Twitter’ın bünyesindeki Periscope’a Türkiye’den ‘Periskop’ isimli şirket tarafından ‘marka haklarına tecavüz’ edildiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, Periscope’un Türkiye’deki faaliyetlerine ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar vermişti.

AA’da yer alan habere göre uluslararası alanda Periscope adıyla faaliyet gösteren uygulama Türkiye’de ise ‘Scope’ ismini kullanacak.

Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderildiği bildirilen açıklamada şöyle dendi: “Periscope.tv alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararının ardından, Twitter şirketi, globalde ‘Periscope’ olarak yer alan uygulamanın adını Türkiye’de ‘Scope’ olarak değiştirmiştir. Uygulamanın web sitesinin alan adını ise ‘pscp.tv’ yapmıştır. Ayrıca erişim engelleme kararına konu @periscopeco Twitter hesabını Türkiye kullanıcılarının erişimine kapatmıştır.”