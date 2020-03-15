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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’deki ‘corona’ virüsü vakası altı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönene bir kişide corona virüsüne rastlandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, şimdiye kadar 100’den fazla ülkede 150 binden fazla kişiye bulaşırken, 5 binden fazla insanın ölümüne nedeni olmuştu. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanırken, 13 Mart’ta sayının beşe yükseldiği duyurulmuştu.

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Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan’dan dönen bir kişide virüse rastlandığını kaydetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.”

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