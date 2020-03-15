Türkiye’deki ‘corona’ virüsü vakası altı oldu

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘güvenli eğitim uygulaması’nda 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. 3 bin 39 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 660 okul servis aracı trafikten men edildi.