Türkiye’de yüzde 40 büyüyen e-ticaret pazarı halen ortalamaların altında

Türkiye’de corona virüsü salgını döneminde sokağa çıkmanın kısıtlanmasıyla giderek yaygın kullanılan e-ticaret pazarı 2019’da yüzde 39 büyüyerek 83.1 milyar lira oldu.

Fotoğraf: Reuters

Raporda 2020’ye dönük beklenti yer almadı ancak salgının etkisiyle birlikte her sektörden birçok markanın fiziksel mağazalarını kapatarak hizmetlerini online olarak vermeye başlamasının ticaret hacmini artırması bekleniyor.

Reklam

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından açıklanan ‘Türkiye’de e-ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü Raporu‘na göre e-ticaret geçen yıl dolar bazında da yüzde 18 artışla 14.6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Online kanalın toplam perakende pazarındaki payı ise 2019’da bir önceki yılki yüzde 5.3 seviyesinden yüzde 6.2’ye yükseldi.

E-ticaret sektörünün 2018’in ardından 2019’da da hem lira hem dolar bazında büyümesini sürdürdüğünü belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca şunları söyledi: “Dijital çağın yeni iş modelleri ve salgının etkisiyle birlikte her sektörden birçok markanın fiziksel mağazalarını kapatarak hizmetlerini online olarak vermeye başlamasıyla bu dönemde çok hızlı büyümeye başlayan yeni kategorilerle, e-ticareti hiç kullanmayan kesimin de kullanıcıya dönüşmesiyle e-ticaret sektörünün 2020 büyüme rakamlarına olumlu etkide bulunacağını öngörebiliriz.”

Reklam

Rapora göre, 83.1 milyar liraya ulaşan e-ticaret pazarında online perakende yüzde 43 büyüme ile 44.9 milyar lira, online tatil ve seyahat yüzde 32 artşla 30.2 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Çok kanallı online perakende kategorisinde en yüksek büyüme oranı yüzde 40 ile giyim ve ayakkabıda görüldü, pazar büyüklüğü böylece 3.5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 33’lük büyümeyle ev dekorasyon 1.7 milyar lira, yine yüzde 33 büyümeyle ve eğlence ve kültür 700 milyon lira büyüklüğe ulaştı. Elektronik ise yüzde 18 büyüme ile 4 milyar lira oldu.

E-ticaret ciroları içerisinde mobil payı yaklaşık yüzde 60’a kadar çıktı.

Rapora göre, online kanalın toplam perakende pazarındaki payı gelişmiş ülkeler ortalamasında yüzde 12.3, gelişmekte olan ülkeler ortalamasında ise yüzde 6.7 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de online’ın perakendedeki payı kaydettiği artışan karşın yüzde 6.2 ile halen ortalamaların altında bulunuyor.

2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 35 oldu.