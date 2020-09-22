Türkiye’de yeni bir siyasi parti: Yeşiller Partisi

Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim ederek Yeşiller Partisi’ni kurdu.

Adil, eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü ve barış içinde bir dünya sözü veren Yeşiller Partisi programında, ‘Karbonsuz Ekonomi’, ‘Yeşil Yeni Düzen’, ‘Herkes İçin Su Hakkı’, ‘Herkes İçin İyi Temiz ve Sağlıklı Gıda’, ‘Cinsiyet ve Cinsellik: Hak, Eşitlik ve Özgürlük Alanı’ gibi çözüm önerileri öne çıkıyor.

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Partinin eş sözcüsü Emine Özkan kuruluş gerekçelerini şöyle açıklıyor: “Bugün küresel çapta üç büyük krizle karşı karşıyayız: En başta iklim krizi, ikinci olarak küresel bir sağlık krizi ve üçüncü olarak toplumsal, iktisadi kültürel eşitsizlik ve hukuksuzluklara dayalı bir demokrasi ve adalet krizi. Bu krizlerle baş etmek için ortaya konacak etkili politikalar yeşil düşüncelere dayanıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselen yeşil siyaset bunun en somut göstergesi. Türkiye’de de uzun yıllardır var olan Yeşil Hareket, toplumun bugünkü ihtiyaçlarını görerek Yeşiller Partisi’ni kurdu.”

Türkiye’de ve dünyada yaşanan krizlerin ve sorunların yeni bir siyasetle çözülmesini öne süren Yeşiller Partisi, çözümün dünyaya ‘insan merkezli’ bakış açısını bırakarak, ‘bütüncül’ bir bakış açısıyla yaklaşmakta olduğunu vurguluyor.