Türkiye’de yedi kişiye bir otomobil düşüyor

Ankara’da her dört kişiden birine, Hakkari’de ise her 131 kişiye bir otomobil düşüyor.

AA’dan Dilara Zengin’in haberine göre TÜİK istatistikleri hangi kentte kaç otomobil bulunduğunu ve kişi başına kaç otomobil düştüğünü ortaya koydu.

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Türkiye’de trafiğe kayıtlı 22 milyon 218 bin 945 araç var. Bu araçlardan yüzde 54,1’i, yani 12 milyon 35 bin 978’i otomobil.

Kent bazındaysa, Türkiye’den en çok otomobil 2 milyon 813 bin 27’yle İstanbul’da. Bu, toplam sayının yüzde 23,4’ü.

İstanbul’u 1 milyon 376 bin 928 otomobille Ankara, 739 bin 809 otomobille İzmir, 477 bin 336 otomobille Antalya, 473 bin 250 otomobille Bursa ve 346 bin 270 otomobille Konya takip etti.

Otomobil sayısı en düşük şehir ise Hakkari oldu. Yalnızca 2 bin 104 otomobilin bulunduğu şehri, 3 bin 293 otomobille Tunceli ve 3 bin 914 otomobille Ardahan izledi.

Ankara-Hakkari farkı

Türkiye’de genelinde yaklaşık yedi kişiye bir otomobil düştü.

Nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en fazla olduğu il Ankara oldu. Nüfusu 5 milyonu aşan kentte kayıtlı 1 milyon 376 bin 928 otomobil bulunduğu tespit edildi. Bu çerçevede Ankara’da her dört kişiye bir otomobil düştü.

Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul’da ise 15 milyonluk nüfus dikkate alındığında her 5,3 kişiye bir otomobil tekabül etti.

Hakkari, nüfusa oranla otomobil sayısında listenin en altında yer aldı. Nüfusu 275 bin 761 olan şehirde yaklaşık her 131,1 kişiye bir otomobil düşüyor.