Türkiye’de yaygın kullanımda: Britanya ‘Faydasız’ diye hidroksiklorokinle ‘vedalaştı’

Britanyalı araştırmacılar Covid-19 tedavisiyle ilgili yapılan deneylerde sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin kullanımı durdurdu. Araştırmacılar ilacın tedavide bir faydasının gözlemlenmediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Hidroksiklorokin Covid-19 salgının başından beri kullanılan ilaçlardan biri. Ancak dünyada ilacın faydaları konusunda devam eden çalışmalar kullanımı tartışmalara neden oldu.

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Türkiye’de Covid-19 hastalarında hidroksiklorokin salgının ilk günlerinden itibaren yaygın olarak kullanılan bir ilaç. Sağlık Bakanı Koca son olarak önceki gün düzenlediği basın toplantısında dünyadaki uygulamaların aksine hastalığın başında hidroksiklorokin tedavisine başlandığını ve faydasının görüldüğünü, bu nedenle kullanmaya devam edileceğini söylemişti.

Tartışmalı makale geri çekilmiş, DSÖ denemelere yeniden başlamıştı

Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada hidroksiklorokinin Covid-19 hastalarından faydalı olmadığı, aksine ölüm riskini artırdığı ve kalp aritmisine neden olduğu savunulmuştu.

Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü hidroksiklorokin deneylerine güvenlik endişeleri nedeniyle ara verdiğini duyurmuş, iki gün önce ise tekrar başlayacağını bildirmişti. Gerek Türkiye’den gerekse çeşitli ülkelerden bazı uzmanlar da makalenin bilimsellikten uzak olduğunu, geri çekilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Nihayet dergi dün makaleyi geri çektiğini duyurmuştu.

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Britanya denemekten vazgeçti

Britanya’da 17 Nisan’da ‘dünyanın en büyük Covid-19 ilaç deneyi’ olarak duyurulan çalışma için harekete geçilmişti. ‘Recovery’ (İyileşme) adı verilen deneye ülkedeki 165 hastaneden 5 binin üzerinde hastayla başlanmıştı.

175 hastaneden 11 binin üstünde hastayla devam eden deneylerde tedavi için kullanılan ilaçlar arasından arasından hidroksiklorokinin çıkarıldığı, ilacın Covid-19 hastalığında bir fayda göstermediği belirtildi.

Deneyin bir parçası olarak rastgele seçilmiş 1542 Covid-19 hastasına hidroksiklorokin verildi. 3 bin 132 hastaya ise standart bakım uygulandı.

İlacı kullanan hastların yüzde 25.7’si hayatını kaybederken, standart bakım uygulanan hastalarda ise bu oran yüzde 23.5.

Doktor: Hastaneye kaldırılırsanız hidroksiklorokin kullandırtmayın

Araştırmanın başındaki isimlerden Oxford Üniversitesi profesörü Martin Landray, “Bu sonuç tıbbi pratikleri dünya çapında değiştirmeli. İşe yaramayan bir ilacı kullanmayı bırakabiliriz. Hastaneye kaldırılırsanız hidroksiklorokin kullandırtmayın” dedi.