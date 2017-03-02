Türkiye’de sosyal psikolojinin kurucularındandı: Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti

Türkiye’de sosyal psikolojinin kurucularından Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı yaşamını yitirdi.

Türkiye’de çocuğun aile içindeki değerini ilk kez araştıran, insan gelişimi ve aile etkileşimini kültürlerarası bir perspektiften inceleyen Kağıtçıbaşı, kültürlerarası benlik ve aile modeli ile sosyal psikoloji alanına önemli katkı yaptı.

Toplumda kadının ve çocuğun yeri üzerine saha çalışmaları yapan Kağıtçıbaşı, kız çocukların eğitimi ve kadının toplumsal konumunun güçlendirmesi için de çaba sarf etti.

TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesi olan Kağıtçıbaşı, Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ve Amerikan Psikoloji Kuruluşu’ndan Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü aldı.

Kağıtçıbaşı, Türkiye’de Koç Üniversitesi’nin yanısıra ABD’de Duke, Colombia, Harvard ve Kaliforniya-Berkeley üniversitelerinde de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

33 kitabı ve 222 makalesi bulunan akademisyen, ‘Günümüzde İnsan ve İnsanlar,’ ‘Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi’ ve ‘Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile’ kitaplarıyla tanınıyor.