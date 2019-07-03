British Council’ın ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ başlıklı raporuna göre Türkiye’de sosyal girişimlerin yüzde 55’ini kadınlar yönetiyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

2009’da başlatılan ve 31 ülkeyi kapsayan Küresel Sosyal Girişim Programı çerçevesinde hazırlanan rapor Ankara TED Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte açıklandı. Araştırmaya British Council ve İstasyonTEDÜ’nün (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi) liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi destek verdi.

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Rapor literatür taraması, danışma toplantıları, online anket, 12 kentte 37 ayrı sosyal girişimle yapılan görüşmeler, üç şehirde 12 odak grup çalışması ve iki yuvarlak masa toplantısı sonucu ortaya çıktı. Sosyal girişimin önündeki engelleri ortaya koyarken, fırsatlara ışık tutan ve bu alanın gelişmesi için öneri sunulan raporda Türkiye’de 9 bine yakın sosyal girişim olduğuna ve üç büyük kentte -İstanbul, Ankara, İzmir- yoğunlaştığına dikkat çekildi.

STK’ların yarısı 35’inden genç kişilerce kuruldu

Raporda öne çıkan bulgulara dikkat çeken TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Salih, kadınların yönetimdeki çoğunluğunun yanı sıra yüzde 47.28’inin 35 yaş altındaki kişiler tarafından kurulduğunu söyledi. Sosyal girişimlerde çalışanların yüzde 83.6’sının yüksek derecede eğitimli olduğuna dikkat çeken Salih, “Karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ise olumsuz ekonomik şartlar, iklim, yüksek vergiler, kuruluş maliyetleri görülüyor” dedi.

Rapordaki önemli bulgularından bir diğeri de Türkiye’deki sosyal girişimlerin yasal statülerinin, girişimlerin ihtiyaçlarına göre farklılaştığı yönünde oldu. Türkiye’deki sosyal girişimler; kooperatif, limited şirket, şahıs şirketi, anonim şirket, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri gibi farklı yasal statüleri kullanıyor.

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