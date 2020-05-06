Türkiye’de plazma nakli yapılan ilk hasta taburcu oldu: Ben de bağış yapacağım

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, Türkiye’de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (58), 38 günlük tedavi sürecinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Aybar, kendisinin de immün plazma bağışlayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

30 Mart’ta rahatsızlanan 23 yıllık öğretmen Aybar’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Aybar’a, 5 Nisan’da immün plazma nakli yapıldı. 15 Nisan’da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. 27 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alınan Aybar iyileşti ve 38 gün sonra, bugün hastaneden taburcu edildi.

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Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur şunları söyledi: “Türkiye’de ilk plazma nakli yaptığımız hastamızı 38 gün sonra taburcu ediyoruz. Ülkemizin bu salgın ile mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ilaca bu kadar çabuk ulaşamıyorsunuz. İstediğimizde ilaca anında ulaştık, hastanemizde ülkenin en büyük aferez ünitelerinden biri olması nedeniyle immün plazmada hiçbir zorluk çekmedik.“

Taburcu olurken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aybar ise şöyle konuştu: “Onların sayesinde yüzde 50 şansımı kullanarak tekrar hayattayım. Bu süre zarfında öğrencilerim ile görüşemediğim için onları özledim. Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum. Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum tabi ki ben de plazma bağışında bulunacağım.”