‘Türkiye’de özgür ortam var’ diyen AKP’li Canikli: Almanya’nın yaklaşımı faşizan

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşma yapacağı toplantılarının iptal edilmesi üzerine Almanya’nın yaklaşımını faşizan ve baskıcı olarak tanımladı.

Habertürk’ten Beycan Üçkardeş’in haberine göre AKP’nın Adana İl Başkanlığı’nda konuşan Canikli, Almanya ve Hollanda’nın tutumlarının şaşırtıcı olmadığını belirtti: “Benzer sahnelere daha önce de yaşadık. Almanya, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine kucak açtıklarını, onlara finansal destek sağladıklarını, terörü adeta finanse ettiklerini, onlara her türlü destek verdiklerini biz biliyoruz.”

Almanya ve Hollanda’nın davranıyını baskıcı ve faşizan olarak tanımlayan Canikli, ifade özgürlüğünün engellendiğini öne sürdü: “En temel hak olan ifade özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz ama maalesef bunu engelliyorlar. Bu faşizan yaklaşım kabul edilemez, tüm dünyanın da bunu görmesi gerekir. Bu ülkelerin maskeleri bir kez daha düştü ve gerçek yine ortaya çıktı.”

‘Türkiye özgür bir ülke’

“Türkiye’de herkes özgürce istediği gibi konuşuyor” diyen Canikli, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın hiç bir ülkesinde hakaret ve küfre varan bu yaklaşıma müsamaha gösterilmez ama Türkiye’de hiç bir kısıtlayıcı yaklaşım söz konusu değil. Özgür bir ortam var. Böyle bir ülkede diktatörlükten söz edilebilir mi? Bu yalanı tutturamıyorlar. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülkedir.”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Belediye başkanı, aldıkları kararın bir bomba ihbarıyla ilgili olmadığını söyleyemeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti.

Almanya’ya çatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iptali ‘Alman derin devletinin sistematik uygulaması’ olarak tanımlamıştı.

Son olarak Hollanda hükümeti, Rotterdam’da yapılması planlanan referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.