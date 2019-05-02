Türkiye’de ormanların yok olması en önemli çevre sorunu olarak görülüyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 28 ülkede dünya kamuoyunun çeşitli çevre sorunlarına nasıl baktığını, hangilerini öncelik olarak gördüğünü ve ne gibi önlemler alınması gerektiğini araştıran çalışmaya göre, Türkiye’den katılan bireylerin en endişe verici çevre konuları sıralaması ise şöyle oldu:

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1. Ormanların yok edilmesi

2. Doğal kaynakların tükenmesi

3. Yoğun nüfus

Ipsos Global @dvisor araştırmasına katılan bireylere, küresel ısınma veya iklim değişikliğini dünyanın en önemli üç çevresel sorunları olarak görüp görmedikleri soruldu. Ortalama yüzde 30’luk bir kesim bunu en önemli üç çevres sorunu arasında görürken, bu konuda en endişeli ülkeler İspanya (yüzde 45), Güney Kore (yüzde 44) ve Fransa (yüzde 40) oldu.

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise yüzde 29’u en önemli üç çevre sorunu arasında küresel ısınma veya iklim değişikliğini gösterdi.

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* Raporun öne çıkan diğer bazı bulguları ise şöyle: Hava kirliliği Güney Kore için en önemli üç çevre sorunundan biri. Güney Kore’den ankete katılan bireylerin yüzde 61’i hava kirliliğini en önemli çevre sorunu olarak tanımlıyor. Bunu yüzde 57 ile Polonya ve Çin takip ediyor. Türkiye’den katılan bireylerin sadece yüzde 22’si hava kirliliğini en önemli çevre sorunlarından olarak görüyor.

Sırbistan için ‘atık yönetimi’ en önemli çevre sorunu

* Sırbistan atık yönetimini en önemli çevre sorunlarından biri olarak görüyor. Atıkları yönetmek konusunu en önemli üç çevresel konudan biri gören ülkeler Sırbistan (yüzde 49), Birleşik Krallık (yüzde 46), Rusya (yüzde 44) ve İtalya (yüzde 43) olarak görüldü. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise sadece yüzde 11’i atık yönetimi konusunu en önemli ilk üç çevre konusu arasında sıralandırdı.

Latin Amerika ‘su kirliliği’ konusunda en endişeli bölge

* Su kirliliğini en önemli üç çevre sorunu olarak gören bireylerin çoğunluğu şu ülkelerde görüldü: Peru (yüzde 43), Sırbistan (yüzde 42), Meksika (yüzde 41) ve Brezilya (yüzde 41).



* Ormanların yok edilmesi konusunda Türkiye endişe belirtiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 49’u da bu konuyu ilk üçe taşıyor. Brezilya da yüzde 49 oranında ormanların yok edilmesini en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkeler arasında görülüyor. Ormanların yok edilmesi konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak en az değerlendiren ülkeler yüzde 6 ile Güney Afrika ve Çin.

Doğal kaynakların tükenmesi konusunda en endişeli ülke Türkiye

* Doğal kaynakların tükenmesi konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkelerin başında Türkiye geliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 39’u doğal kaynakların tükenmesini en önemli üç çevre sorunundan biri olarak belirtiyor. Bu görüşü araştırmaya Şili (yüzde 37) ve Meksika’dan (yüzde 35) katılan bireyler takip ediyor.



* Nüfus yoğunluğu Güney Afrika ve Türkiye için önemli bir çevre sorunu olarak değerlendiriliyor. Nüfus yoğunluğunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkelerin başında Güney Afrika (yüzde 33) geliyor, bunu yüzde 32 ile Türkiye takip ediyor. Bu konuda en az endişeli ülkeler ise Romanya (yüzde 1), Sıbristan (yüzde 3), Macaristan (yüzde 4) ve Rusya (yüzde 4) olarak görülüyor.



* Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 94’ü de dünyanın ikliminin değiştiğini düşünürken, yüzde 4 iklimin değişmediğini düşünüyor.

‘Bireysel olarak ne gibi önlemler alabilirsiniz?’

* Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar konusundaki endişeler karşısında ne tür bireysel aksiyon alabilecekleri sorulduğunda Türkiye’de verilen yanıtlar şöyle sıralandı:

Geri dönüşümü mümkün olmayan materyalden yapılan paketli ürünleri satın almayı bırakmak – yüzde 52

Geri dönüşümlü materyallerden üretilen ürünler satın almak – %46

Tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmak – yüzde 39

Geri dönüşümü mümkün olmayan materyalden yapılan paketlemeleri çok kullanan süper market veya mağazalara gitmeyi bırakmak – yüzde 31

Geri dönüşüm konusunda yatırım yapmaları için devlete daha fazla vergi vermek – yüzde 26

Geri dönüşümlü paketi olan ürünlere daha fazla para vermek – yüzde 18