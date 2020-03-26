Türkiye’de ölü sayısı 75’e, vaka sayısı 3 bin 629’a yükseldi

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de 16 kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e, vaka sayısı ise yeni 1196 tanıyla 3 bin 629’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk vaka haberi 11 Mart’ta, ilk ölüm haberi 17 Mart’ta gelmişti. Dün itibarıyla vaka sayısı 2 bin 433, hayatını kaybedenlerin sayısı 59’du.

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‘7 bin 286 test sonuçlandı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.”