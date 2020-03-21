Türkiye’de ölü sayısı 21’e, hasta sayısı 947’ye çıktı

‘Corona’ salgını son 24 saatte Türkiye’de 12 can daha aldı. Vaka sayısı da 947’ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölenlerin yine yaşlı hastalar olduğunu vurguladı.
Koca Twitter’dan şu ifadeleri kullandı: “Son 24 saatte 2953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.”
Böylelikle Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm haberinin geldiği 17 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.