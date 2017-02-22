Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyen insan sayısı arttı!

Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyen yurttaş oranı geçen yıl yaklaşık 5 puan artarak 61,3 olarak kayda geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ sonuçları yayınlandı.

Buna göre mutsuz olduğunu aktaran yurttaşların oranı 2015’te yüzde 11,4 olarak kayda geçerken, bu oran geçen yıl yüzde 10,4’e düştü. Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2015’te yüzde 56,6 idi. Oran 2016’da yüzde 61,3’e yükseldi.

En yüksek mutluluk oranı yüzde 18-24 yaş grubunda

Hiçbir okuldan mezun olmayanların mutluluk oranı 63,5. İlkokul mezunlarının yüzde 62,9’u, ilköğretim veya ortaokul mezunlarının 61,4’ü, yükseköğretim mezunlarının yüzde 60,2’si, lise mezunlarınınsa yüzde 57,8’i mutlu.

Araştırmaya göre kadınlar yüzde 64,5’i, erkeklerin yüzde 58,1’i mutlu. En yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 58,2 ile 35-44 yaş grubunda.

Evliler daha mutlu

Evlilerin yüzde 64,7’si mutluyken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53,5 olarak ölçüldü.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70,2 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 15,1 ile çocuklar, yüzde 4,7 ile eş, yüzde 3,6 ile anne-baba, yüzde 2,7 ile kendisi, yüzde 1,9 ile torunlar ve yüzde 1,7 ile diğer kişiler izledi.

‘Mutluluk kaynağı’ sağlık

İnsanların mutluluk kaynağı yüzde 72,1’le sağlık, yüzde 14,6’yla sevgi, yüzde 7 ile başarı, yüzde 3,2’yle para, yüzde 2,3’le eş, yüzde 0,8’le ‘diğerleri.’

Araştırmada yurttaşların en çok ulaşım sisteminden memnun kaldıkları ifade edildi. Bunu sırasıyla asayiş, sağlık, Sosyal Güvenlik Kurumu, eğitim ve adli hizmetler takip etti.

Geçen yıl, geleceklerinden umutlu olanların oranı 76,8’e yükseldi.