Konut satışları nisanda yüzde 18.1 azaldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’de Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirilen DHKP-C mensubu iki kişi ile ilgili, “Atatürk tişörtüyle vatandaş Meclis’e giremezken, demek ki terör örgütü üyeleri ve terör örgütü bağlantısı olan şahıslar, kesici ve delici aletle makamıma kadar girebiliyormuş” dedi.