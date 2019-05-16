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Yaramazlara biraz batar!

Konut satışları nisanda yüzde 18.1 azaldı

Türkiye’de nisan ayında konut satışları yüzde 18.1 düşerek 84 bin 403 adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da nisan ayında yüzde 61.3 düşüşle 10,793 adede indi.

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Konut satışları ocakta yüzde 24.8, şubatta yüzde 18.2, martta ise yüzde 5.3 gerilemişti.

İpotekli satışlardaki düşüş mart ayında bankaların konut kredi faizlerindeki kampanyalarıyla yavaşlamıştı ancak nisanda düşüş yeniden hız kazandı.

İpotekli satışlar ocakta yüzde 77.2, şubatta ise yüzde 68.2, msartta ise yüzde 30.6 düşmüştü.

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Yabancılara konut satışı ise nisan ayında yüzde 82.1 artarak 3,720 adede çıktı.

Ülke uyruklarına göre en çok Iraklılara konut satıldı. Nisanda Iraklılar 533 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 395 konutla Suudi Arabistan, 332 konutla İran, 202 konutla Kuveyt ve Rusya izledi.

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