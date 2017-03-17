Türkiye’de kadınlar en çok terörden korkuyor, sonra de erkek şiddetinden

Türkiye’de kadınların en büyük korkusu terör, ikinci sırada ise erkek şiddeti var.

Hürriyet’ten Elif Ergu’nun haberine göre Türkiye’nin 34 şehrinde 14 bin kadınla görüşülerek ‘Kadınları Anlama Araştırması’ yapıldı. Avon’un yaptırdığı araştırmayı IPSOS yürüttü.

Sonuçları yorumlayan IPSOS yöneticisi Neslihan Sezer, “Sonuçlara baktığımızda, kadınlar eskiye göre daha gelenekçi ve daha muhafazakâr” dedi.

‘Kadınları Anlama Araştırması’dan satırbaşları şöyle:

– Yüzde 57’si geleneklerine bağlı olduğunu, alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylüyor.

– Komşu olarak istemedikleri gruplar arasında yüzde 64’la alkol kullananlar ilk sırada gelirken ardından yüzde 61’le eşcinseller, yüzde 44’le evli olmayan çiftler geliyor.

– Her 10 kadından beşi haftada bir veya daha sık akraba ziyareti yaparken, her beş kadından biri arkadaşlarıyla sık sık evde buluşuyor.

– Favori hobi yüzde 48’le kek-pasta yapmak.

– Yüzde 75’i insanların eskiden daha mutlu olduğunu düşünüyor.

– En büyük hayalleri çocuklarına iyi bir gelecek kurmak; sonra da kendi işini kurmak ve ev almak.

Terör, şiddet, taciz

– En büyük korkuları terör. Terörü şiddet ve taciz izliyor.

– Boşananların yüzde 20.8’inin nedeni şiddet.

– Yüzde 73’ü aile içi şiddete karşı alınacak önlemlerin etkili olacağını düşünüyor.

TÜİK verileri

Araştırmaya dahil edilen TÜİK verileri şöyle:

– Kadınlar toplam nüfusun yüzde 49.8’ini oluşturuyor.

– Okuma-yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerin 5 katı.

– Kadınların ortalama evlilik yaşı 24. Erkeklerin ise 30.

– Günde dört saat 17 dakikalarını ev ve aile bakımına ayırıyorlar.

– İşgücüne katılım oranları, erkeklerin yarısı.

– Her dört kadından biri obeziteyle mücadele ediyor.

– Her 10 kadından dördü aile içi şiddet mağduru.

– Her 10 kadından sekizi disko, gece kulübü, bar gibi eğlence yerlerine, yedisi tiyatroya, konsere, operaya neredeyse hiç gitmiyor.

– Her 10 kadından altısı birçok sorumluluğu bir arada taşıdığı ve bunlara yetişmekte zorlandığı fikrinde.

– Yarısı, ailesi ve kendine daha fazla zaman ayırmak için daha az para kazanabileceğini belirtiyor.

– Her dört kadından birinin hayali, her şeyi bırakıp daha sade bir hayata geçmek.

– Yaklaşık yarısı, Türkiye’de kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor.

– Dörtte biri kadının kocadan fazla maaş almasını uygun bulmuyor.

– Ek geliri, ilave parayı kocasına vereceğini söyleyen yok.

– Her 10 kadından altısı çocuklarının geleceği için endişeli.

– Yüzde 72’si sokakların güvenli olmadığını düşünüyor.

– Her 10 kadından ikisi hava karardıktan sonra yaşadığı mahallede kendini güvende hissetmiyor. Her 10 kadından biri ise gündüzleri dahi mahallesinde kendini güvende hissetmiyor.

– Kadınların yüzde 74’ü kredi kartı kullanmıyor.

– Kadınların yüzde 73’ünün ehliyeti yok.