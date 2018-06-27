Türkiye’de iş değiştirme eğilimi yüzde 16: Çalışanların yüzde 75’i işinden memnun

Dünyada iş değiştirme eğilimi yüzde 16 ile en az Türkiye’de: Çalışanların yüzde 75’i işinden memnun olduğunu söylüyor.

Dünya’nın haberine göre insan kaynakları şirketi Randstad’ın Türkiye dahil olmak üzere 34 ülkeden, 18-65 yaş aralığında, haftada en az 24 saat çalışan kişilerle yaptığı araştırmayı yayınlandı.

Reklam

Buna göre çoğunlukla yeni bir iş aramayan Türklerin teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği belirtildi.

Çalışanların işinden memnuniyetinin de ölçüldüğü çalışmada yüzde 84 ile Meksika en üst sırada yer alırken, Japonya ise yüzde 50 ile çalışanların işinden en az memnun olduğu ülke oldu.

Reklam

Araştırmada iş değişiminin en fazla Hindistan’da, en az Lüksemburg ve Romanya’da olduğu belirlendi.

Sosyal medyada Türkiye önde

Raporda çalışanların sosyal medya ve iş arkadaşlarıyla ilişkileri de var.

Dünya genelindeki çalışanların yüzde 61’inin arkadaşlarıyla sosyal medyada etkileşimde. Bu oran yöneticiler söz konusu olduğunda yüzde 35’e düşüyor.

Türkiye’de ise çalışanların yüzde 82’si iş arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinde iletişim halindeyken yöneticilerle etkileşim yüzde 56 oldu.

Farklı yaş gruplarıyla çalışmaya olumlu bakış

Çalışanların şirket içerisinde farklı yaş gruplarından insanların birbirini ve şirketi pozitif yönde etkileyeceğini düşündüğü de ortaya çıktı.

Bu düşünceye destek Türkiye’de yüzde 88, dünyadaysa yüzde 86.

Dünyada çalışanların yüzde 85’i farklı yaş gruplarıyla çalışmanın yaratıcı fikir ve çözümler üretmeyi sağladığını söylüyor. Türkiye’de oran yüzde 92.

Dünyada çalışanların yüzde 31’i kendi kuşağından ya da yaş grubundan olmayan iş arkadaşlarıyla çalışmayı zor buluyor. Oran Türkiye’de yüzde 40’la dünya geneli oranının önüne geçiyor.

İlham verdiği sürece

Araştırmaya katılanların yüzde 83’ü ilham verdiği sürece yöneticisinin yaşının önemli olmadığına inanıyor.

Dünyada çalışanların yüzde 69’u kendisiyle aynı yaşta veya kendinden daha büyük yöneticiler ile çalışmak istediklerini belirtirken, bu oran Türkiye’de yüzde 77.

Türkiye’de ayrıca çalışanların yüzde 74’ü yöneticilerin, çalışanlarının kariyerini önemsediğini düşünüyor.