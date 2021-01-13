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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ilk kez çizgili gerdanlı kırlangıç kuşu fotoğraflandı

Türkiye’de ilk defa çizgili gerdanlı kırlangıç kuşu fotoğraflandı.

Fotoğraf: DHA

Hindistan’da sıklıkla görülen, bazı Ortadoğu ülkelerinde de rastlanan kuş türü, Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuş ve kelebek gözlemcisi Orhan Gül tarafından fotoğraflandı.

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Orhan Gül, fotoğrafı sabah saatlerinde Asi Nehri’nin denize döküldüğü alanda çektiğini belirtti.

Gül, kuşun Hindistan haricinde Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, İran ve Mısır’da da kayda geçtiğini aktardı.

DHA, çizgili gerdanlı kırlangıcın görüntülenmesiyle, Türkiye’nin kuş türü listesindeki sayının 489’a çıktığını yazdı.

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