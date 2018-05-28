Türkiye’de ilk kez: Ankara’da 25 alışveriş merkezine polis bürosu

Ankara’daki 25 alışveriş merkezinde (AVM) ‘üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla’ polis irtibat büroları açıldı.

AA’nın haberine göre, Türkiye’de ilk kez ‘AVM polisi’ uygulaması başlatıldı.

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Özel güvenlik şube müdürlüğünce, başkentte bulunan 25 alışveriş merkezinde polis irtibat büroları oluşturuldu. Polis irtibat bürolarıyla alışveriş merkezlerindeki özel güvenlik görevlilerince yürütülen üst araması, araç araması, çanta ve paket kontrolü ile çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetleri yürütülecek.

AVM’lerin yönetimleriyle koordineli yürütülen uygulama kapsamında, alışveriş merkezleri içerisinde kurulan irtibat bürolarında, iki ya da daha fazla personelden oluşan sivil ekipler aracılığıyla AVM’lerde güvenlik denetimleri sürekli kılınacak.