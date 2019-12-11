Türkiye’de ilk: Bütçe 2020 yılında 1 trilyon lirayı aşacak

TBMM’de görüşülen 2020 yılı bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.

Dünya’dan Canan Sakarya’nın haberine göre, bütçeden reel sektöre 44.5 milyar, KOBİ’lere 1.4 milyar lira destek verilecek. İhracat destekleri için 3.8 milyar lira harcanacak. Ar-Ge’ye 5 milyar lira ayrılırken, çiftçi ve esnafa 6.4 milyar lira kredi faiz desteği sağlanacak.

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Bütçe açığı 38.9 milyar lira

Yeni Ekonomi Programı (YEP) bütçenin temelini oluştururken, gelecek yıl bütçe gelirleri 956.6 milyar, vergi gelirleri 784.6 milyar, bütçe açığı ise 38.9 milyar lira olarak öngörüldü. 2020 yılında yatırımlara 64.1 milyar lira kaynak ayrıldı.

2020’de tarıma 33.4 milyar lira ayrıldı. Tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 6.3 milyar lira harcanacak.

Yerel yönetimlere 97.3 milyar lira

2020’de yerel yönetimler ile il özel idarelerine 97.3 milyar lira ayrıldı. Köylerin altyapısı için oluşturulan KÖYDES projesine 1,5 milyar lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan SUKAP projesi için 837 milyon lira, sokak aydınlatmaları için 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı.

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Dar gelirlerinin sağlık giderlerine 13.4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 11.6 milyar lira, engellilerin evde bakımına destek için 9.4 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1.8 milyar lira, 2020’de bütçenin harcama kalemleri içinde olacak.