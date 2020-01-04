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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ilk: Avcılar belediyesinde trans kadın şoför

İstanbul’un Avcılar belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, trans kadın aktivist Niler Albayrak’ı şoför olarak işe aldı.

Albayrak, haberi Facebook hesabından duyururken, CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür etti. 

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Çok sevinçli olduğunu belirten Albayrak mesajında şu ifadeleri kullandı: “Merhaba, çok mutlu ve sevinçliyim. Çok istemekle alakalı belki ve tabii ki biraz da karşı tarafın da insiyatifi arzusu ile olan bir şey. Ve gene Türkiye’de ve CHP çatısı altında bir ilk. Bu ilki gerçekleştiren Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli’ye de çok teşekkür ediyorum. Bir ilk onun da sayesinde Avcılar’da ve Avcılar Belediyesi’nde yaşanıyor.

Artık şöför olarak işe başlamış bulunmaktayım. Destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Gene bir ilki başarmak ayrıca çok güzel. Açık kimlikli bir trans kadın ve trans kadın şöför olarak başkanımıza ve belediyemize çok teşekkürler.”


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