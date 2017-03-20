Türkiye’de ilk: Adana’daki fırınlarda kullanılan ekmek katkı maddesinde GDO’lu soya çıktı

Adana’daki fırınların yüzde 80’ine ürün gönderen firmanın ekmek katkı maddesinden GDO’lu soya çıktı.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre bir gıda mühendisi, kentteki fırınlara ekmek katkı maddesi gönderen ‘P….’ isimli firmanın GDO’lu soya içerdiğini iddia etti.

Ürün gazeteye gelen ihbarın ardından bir test merkezinde iki gün incelendi. Raporda ekmek katkı maddesinin GDO’lu soya içerdiği belirtildi.

Test merkezi şu açıklamayı yaptı: “Test için gönderilen ‘ekmek geliştirici’ numunesinde GDO analizi yapılmıştır. Analiz için önce DNA ekstraksiyonu (ürünün DNA’sının çıkartılması) gerçekleştirildi. Daha sonra GDO analizine geçildi. Yapılan analiz sonucunda tarama yapılan üç gen bölgesinin tümünde GDO (35S, NOS, FMV) tespit edilmiştir. Gıdalarda GDO yasaklı olduğu için herhangi bir izin limiti bulunmamaktadır. Bu sebeple tespit edilen GDO’ların miktar analizi gerçekleştirilmemiştir. Yapılan analizler Türkak tarafından akredite edilmiş olup, GDO analizleri Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı GDO analiz talimatına göre uzman kadro tarafından yapılmıştır.”

Sonuç Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na da iletildi.

Fırınların yüzde 80’inde

Firma sahibi ekmek katkı maddesini Adana’daki fırınların yüzde 80’ine sattıklarını belirterek “En iyi ürün, fırıncılarımız çok memnun” dedi.

Ancak ürünün sağlığa zararlı olup olmadığı ve bakanlık onayı bulunup bulunmadığına yönelik soruları yanıtlamadı.

GDO gıdada yasak

Yasaya göre GDO’nun hayvan yemleri haricinde kullanılması yasak.

Yasaya uymayanlara bir ile 12 yıl arası hapis cezası, 200 bin TL ya da 10 bin güne kadar adli para cezası verilebiliyor.

İlk defa rastlandı

Ekmek yapılırken, ekmeğin görünümü değiştirmek ve raf ömrünü uzatmak gibi nedenlerle soya unu kullanılıyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, yılda 2,5-3 milyon ton soya ithal edildiğini, tüketiminse yaklaşık 125 bin ton olduğunu söyledi.

İthal eden soyanın GDO’lu olduğunu, bunun da hayvan yemi için getirildiğini aktaran Güngör, “Aslında bu ürünlerin insan gıdası amacıyla kullanılmaması gerekiyor. Ancak bu gelen ürünlerin gıda amacıyla kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Çok daha iyi denetim yapılması gerekiyor. Ancak denetim Türkiye’de çok iyi değil. Ülkede 675 bin gıda işletmesi var. Beş bin denetçi var. Bir yıl boyunca denetçinin hiç uğramadığı gıda işletmeleri var. Bugüne dek ekmek veya ekmek üretiminde GDO’lu bir ürüne rastlanmamıştı” diye konuştu.