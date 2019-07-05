Türkiye’de içki AB ortalamasından yüzde 63 daha pahalı

Türkiye, Avrupa’da içkilerin en pahalı satıldığı ülkelerin başında geliyor. Avrupa Birliği’ne (AB) üye 28 ülkede ortalama 100 avro olan içki fiyatı, Türkiye’de 163 avro.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun da (TÜİK) katkılarıyla Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından hazırlanan veriler satın alma gücü bazında değerlendiriliyor.

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Satınalma Gücü Paritesi (SGP) kıyaslandığında 37 Avrupa ülkesi arasında Arnavutluk’tan sonra Türkiye içkilerin en pahalı olduğu ikinci ülke.

AB’de 100 avroluk alkollü içecek, Türkiye’de 163 avroya alınıyor

Fiyat düzeyi endeksi (ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi) bazında, 2018 verilerine göre Türkiye’de içki fiyat düzey endeksi 163.

Bu değer, 28 AB ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı içkilerin, Türkiye’de 163 avro karşılığı lirayla satın alınabileceği anlamına geliyor.

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Grafikler: Eurostat

Türkiye bu bazda 37 Avrupa ülkesi içinde beşinci sırada bulunuyor. En pahalı içki 268 endeks puanıyla İzlanda’dayken, en ucuz ise 72 puanla Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’te.

AB’ye kıyasla satınalma gücü yüzde 35 düşük, alkol fiyatları yüzde 63 daha pahalı

Eurostat’ın açıkladığı SGP’ye göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2018 yılı geçici sonuçları bağlamında bakıldığında, 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye’nin ortalaması 65.

Bu fark, Türkiye’nin satınalma gücünün AB ortalamasına göre yüzde 35 düşük olduğu anlamına geliyor. Türkiye bu kategoride 37 Avrupa ülkesi içinde 29’uncu sırada yer alıyor. İlk sırada 254 puanla Lüksemburg bulunurken, son sırada 31 endeks puanıyla Arnavutluk yer alıyor.

Türkiye’nin altında yer alan ülkeler şunlar: Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk. Bunlar dışındaki tüm Avrupa ülkeleri Türkiye’den daha yüksek satınalma gücüne sahip.

Fiyat düzeyi endeksi ve satınalma gücü paritesi sonuçlarına göre, Türkiye’nin satınalma gücü hem AB ortalamasından yüzde 35 düşük hem de içki fiyatları AB ortalamasından yüzde 63 daha pahalı.

Şeker, çay, elektrik ve motorine yapılan zamların ardından sigara ve içki fiyatları da yükseldi. Son zamlarla birlikte sigaranın özel tüketim vergisi (ÖTV) 50 kuruş, 50 cl’lik biranın ÖTV’si 42 kuruş, 70’lik rakının ÖTV’si 7.27 lira ve 70’lik şarabın ÖTV’si 58 kuruş arttı.