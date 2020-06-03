Türkiye’de görmeye alışık olmadığımız hareket: ABD’li vali gözaltına alınan muhabirden özür diledi

Minnesota valisi, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un ölümüyle ilgili protestoları takip ederken gözaltına alınan muhabirden özür diledi.

Fotoğraf: CNN

ABD’nin birçok eyaletine ve dünyaya yayılan protestoların ilk günlerinde gözaltına alınan CNN muhabiri Omar Jimenez ve kameramanı kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

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Minnesota Valisi Tim Walz, Floyd’un polis memuru tarafından dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybettiği yeri günler sonra ilk kez ziyaret etti.

Burada yayın yapan CNN muhabiri Jimenez’den özür dileyen vali Walz şunları söyledi: “Profesyonelliğiniz ve anlayışınız için size teşekkür eederim. Habere erişiniz konusunda şimdiye kadar hatalar yaptık ancak gördük ki bazı şeyler değişmek zorunda. Size haberi aktarmanız için alan yaratmak zorundayız.”

Orada bulunmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade eden vali şöyle devam etti: “Bu anneleri yalnızca oğulları öldürüldüğü için tanımış olmam çok talihsiz. Bu sorunu çözmek için ülke olarak başka bir şansımız daha olacağına inanmıyorum. Aradığımız değişiklik fırsatı bu olmalı.”