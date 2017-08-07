Türkiye’de Google’da en çok ‘Facebook’u aradı

İstanbul’un tarihi ve kültürel SİT alanlarından Adalar için hazırlanan koruma planıyla adanın 2B arazilerine günü birlik tesis yapılabilecek. Butik otelciliğin ve ev pansiyonculuğunun önü açılırken zemin katlara dubleks izni getiriliyor. Bir tahmine göre Adalar’ın nüfusu beş katına çıkacak.