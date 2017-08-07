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Türkiye’de Google’da en çok ‘Facebook’u aradı

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Türkiye’deki internet kullanıcıları, 1 Ocak-31 Temmuz 2017 döneminde arama motoru Google’da en çok ‘Facebook’, ‘Youtube’, ‘hava durumu’, ‘Sahibinden’, ‘Google’, ‘haber’, ‘son dakika’, ‘çeviri’, ‘haberler’, ‘Instagram’ kelimelerini aradı.

Fotoğraf: Reuters

AA muhabirinin Google verilerinden derlediği bilgilere göre kategoriler ve en çok arananlar şöyle:

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‘Sağlık’ kategorisinde ‘hastane’, ‘kalp’, ‘bebek’, ‘gebelik’ ve ‘ağrı.’

‘Seyahat’ kategorisinde ‘İstanbul’‘uçak bileti’, ‘THY’ ve ‘bilet.’

‘Spor’ kategorisinde ‘lig’, ‘Beşiktaş’, ‘Fenerbahçe’, ‘Galatasaray’ ve ‘spor.’

‘İnternet’ kategorisinde ‘Google’, ‘Twitter’, ‘Hotmail’, ‘Vodafone.’

‘Gayrimenkul’ kategorisinde ‘Sahibinden’, ‘Milliyet’ ve ’emlak.’

 ‘Haber’ kategorisinde ‘hava’, ‘hava durumu’, ‘haber.’

‘Görseller’de, ‘Facebook’, ‘kız’ ve ‘bebek.’

 

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