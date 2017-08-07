Türkiye’de Google’da en çok ‘Facebook’u aradı

Türkiye’deki internet kullanıcıları, 1 Ocak-31 Temmuz 2017 döneminde arama motoru Google’da en çok ‘Facebook’, ‘Youtube’, ‘hava durumu’, ‘Sahibinden’, ‘Google’, ‘haber’, ‘son dakika’, ‘çeviri’, ‘haberler’, ‘Instagram’ kelimelerini aradı.
AA muhabirinin Google verilerinden derlediği bilgilere göre kategoriler ve en çok arananlar şöyle:
‘Sağlık’ kategorisinde ‘hastane’, ‘kalp’, ‘bebek’, ‘gebelik’ ve ‘ağrı.’
‘Seyahat’ kategorisinde ‘İstanbul’, ‘uçak bileti’, ‘THY’ ve ‘bilet.’
‘Spor’ kategorisinde ‘lig’, ‘Beşiktaş’, ‘Fenerbahçe’, ‘Galatasaray’ ve ‘spor.’
‘İnternet’ kategorisinde ‘Google’, ‘Twitter’, ‘Hotmail’, ‘Vodafone.’
‘Gayrimenkul’ kategorisinde ‘Sahibinden’, ‘Milliyet’ ve ’emlak.’
‘Haber’ kategorisinde ‘hava’, ‘hava durumu’, ‘haber.’
‘Görseller’de, ‘Facebook’, ‘kız’ ve ‘bebek.’