Türkiye’de Google’da en çok ‘Facebook’ arandı

Aydın’ın Didim ilçesinde tatildeyken bir süre YPG’ye katıldığı için ‘terör örgütü üyeliği’nden gözaltına alınan Britanya vatandaşı Joe Robinson’ın ailesi, oğullarının suçsuz olduğunu söylerken Türkiye’den de en ufak bir bilgi alamadıklarını duyurdu.