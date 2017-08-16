Türkiye’de ‘futbolun geleceği’ Kafkas’a emanet 

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol gelişim direktörlüğü ve genç milli takımlar sorumluluğuna teknik direktör Tolunay Kafkas’ın getirildiğini resmen duyurdu.

TFF’nin açıklamasına göre Kafkas, eğitim, elit oyuncu gelişimi, kadın futbolu, okul ve çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu birimlerinin yanı sıra genç milli takımlardan da sorumlu olacak.

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49 yaşındaki teknik direktör, Ekim 2011’den Ocak 2013’e dek yine futbol gelişim direktörlüğüyle genç ve ümit milli takım teknik direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

255 maçta 94 galibiyet, 92 mağlubiyet

Kafkas, Süper Lig’de teknik direktör olarak çıktığı 255 maçta 94 galibiyet, 69 beraberlik ve 92 mağlubiyetle 1.38 puan ortalaması tutturdu.

Son olarak Akhisar Belediyespor’u çalıştıran Kafkas, 23 maçta altı galibiyet, altı beraberlik ve 11 mağlubiyetle 1.04 puan ortalamasında kalmıştı.

Kafkas’la 23 hafta sonunda 15 gol atıp kalesinde 31 gol gören yeşil-siyahlılar, 49 yaşındaki teknik direktörün yerine göreve gelen Okan Buruk’la dokuz maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik almış, tam 28 gol atarken, sekiz gol yemişti.