Türkiye’de fiyatıyla tartışma yaratan PS5’le ilgili dünyanın derdi başka: Çok büyük, nereye koyacağız

Heyecanla satışa çıkması beklenen ancak Türkiye için tahmin edilen satış fiyatının 7 bin 500 liranın üstünde olması nedeniyle hevesleri kursakta bırakan oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili dünyanın bambaşka bir derdi var: O kadar büyük ki nereye koyacaklarını bilemediler.

Fotoğraf: Twitter

Şimdiye kadarki en büyük oyun konsolu olan PS5’in standart telviyon konsollarına koymak için çok büyük olması kullanıcıları endişelendirdi.

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Öyle ki internette PS 5’in ne kadar büyük olduğuyla ilgili yeni bir meme doğdu, Washington Post ‘evimizin düzenine nasıl sığdırabiliriz’ diye haber yaptı.

Yere koymak zorunda kalanlar, televizyonun arkasına dikenler, televizyon ünitesinin bir rafına yatık şekilde zor da olsa sığdıranlar…

Fotoğraf: Twitter

Bir diğer oyun konsolu XBox’ın yanında minyatür gibi kaldığı PS5’i değerlendiren oyun ve eğlence sitesi Polygon’un editörü Russ Frushtick’e göre sorun sadece devasa boyutları değil, aynı zamanda tasarımı: “Nereye koyarsanız koyun evi domine ediyor, diğer eşyaların arasına karışmıyor. Kıvrımlı dış yüzeyi mevcut televizyon düzenine uymuyor, dev boyutları nedeniyle bir köşeye sıkıştırmak da mümkün değil.”

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Twitter kullancıları da konsolun büyüklüğünü anlatan paylaşımlar yaparak kimi zaman köpekleriyle kimi zaman gezegenlerle karşılaştırdı.

the only PS5 size comparison that matters pic.twitter.com/qLZY6KdJpE — Payton Knobeloch (@MaybeNotPayton) October 27, 2020

I just realised the PS5 size… pic.twitter.com/6ByY2f2eq4 — ☼ Apollo ☼ (@otakuindigena) October 27, 2020