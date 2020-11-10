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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de devam ediyor: Brezilya, Çin’in ‘corona’ aşında deneyleri durdurdu

Çin’de geliştirilen ve Türkiye’de de denemeleri devam eden Covid-19 aşı adayının Brezilya’daki denemeleri ‘ciddi advers olay’ nedeniyle askıya alındı.

Fotoğraf: Reuters

Sinavoc Biotech’in geliştirdiği ‘CoronaVac’ isimli aşı adayının faz 3 denemeleri Brezilya, Türkiye ve Endonezya’da yürütülüyor.

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Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’nun (Anvisa) açıklamasına göre, ülkede CoronaVac’ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin ‘ciddi advers olay’ nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim’de meydana geldiği belirtildi.

‘Advers olay’ bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

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Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların ‘ciddi advers olay’ olarak değerlendirildiği bildirildi.

CoronaVac’ın Brezilya’da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya’da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü’nün işbirliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya’da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

Aşı deneme uygulamaları Türkiye’de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye’de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2’nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3’üncü fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

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