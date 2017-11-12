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Türkiye’de de hissedildi: Irak’ta 7,3’lük deprem

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Irak’ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’deki bazı kentlerden de hissedildi.

Hakkari’de halk sokağa çıktı. (Fotoğraflar: DHA)

Deprem bugün saat 21.20’de meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Halepçe kentinin güneybatısı olduğunu bildirdi.

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Deprem başkent Bağdat dahil Irak’ta geniş bir bölgede hissedildi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de insanlar evlerini terk etti.

Kürdistan’da bir kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi de yaralandı.

Türkiye sallandı

Türkiye’de de özellikle Irak’a komşu doğu ve güneydoğu kentlerinde yurttaşlar sarsıntıyı hissetti. Birçok kentte halk panikle sokaklara çıktı.

Hakkari

Deprem yurtta en çok Diyarbakır, Hakkari, Van, Mardin, Batman ve Siirt kentlerinde hissedildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentte deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

İran’da can kaybı

İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki Kasr Şirin kentinde altı kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralanın olduğunu duyurdu.

İran’da Irak sınırındaki sekiz köyde hasar var. Bazı köylerde elektrikler kesildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kızılay ekipleri yola çıktı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı’yla irtibat halindeyiz” dedi.

Kınık, Halepçe’deki yaklaşık dokuz köyde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Öte yandan AFAD ve UMKE ekiplerinin de Irak’a gönderileceği bildirildi.

‘Bina dans ediyordu!’

Depremi hisseden Bağdatlı Majida Ameer, deprem sırasında çocuklarıyla yemek yediğini belirterek “Bina aniden havada dans etmeye başladı. İlk başta büyük bir bomba olduğunu düşündüm. Daha sonra çevremdeki herkesin ‘Deprem!’ diye çığlık attığını duydum” dedi.


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