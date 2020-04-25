Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 706’ya çıktı; 2 bin 861 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 2 bin 706’ya çıktı. 2 bin 861 yeni vakayla toplam vaka sayısı ise 107 bin 773’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre son 24 saatteki 38 bin 308 testle birlikte toplam test sayısı 868 bin 565’e yükseldi.

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Entübe hasta sayısı 900. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1782.

Son 24 saatte 3 bin 845 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 25 bin 582’ye ulaştı.

Koca mesajında şu ifadelere yer verdi: “Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000’i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.”

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Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.