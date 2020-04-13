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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1296’ya yükseldi; 4 bin 93 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 1296’ya yükseldi. 4 bin 93 yeni vakayla toplam sayı 61 bin 49’a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

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Entübe hasta sayısı 1063. 1786 kişi yoğun bakımda.

Son 24 saatteki 34 bin 456 testle birlikte toplam sayı 410 bin 556’ya yükseldi.

Son 24 saatte 511 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 3 bin 957’ye yükseldi.

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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