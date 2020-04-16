Türkiye’de ‘corona’dan 125 kişi daha öldü, 4 bin 801 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 1643’e yükseldi. 4 bin 801 yeni vakayla toplam sayı 74 bin 193’e çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan şöyle yazdı: “Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000’in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.”
Son 24 saatte 1425 hasta daha iyileşti. Toplam sayı 7 bin 89’a çıktı.
Yeni yapılan 40 bin 427 testle toplam sayı 518 bin 143’e yükseldi.
Yoğun bakımda 1854, entübe halde ise 1040 hasta bulunuyor.
Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.