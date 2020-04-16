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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan 125 kişi daha öldü, 4 bin 801 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 1643’e yükseldi. 4 bin 801 yeni vakayla toplam sayı 74 bin 193’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan şöyle yazdı: “Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000’in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.”

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Son 24 saatte 1425 hasta daha iyileşti. Toplam sayı 7 bin 89’a çıktı.

Yeni yapılan 40 bin 427 testle toplam sayı 518 bin 143’e yükseldi.

Yoğun bakımda 1854, entübe halde ise 1040 hasta bulunuyor.

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Profesörden siyah maske uyarısı: Korunmak için uygun değil, ancak süs olur

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