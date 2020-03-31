Türkiye’de ‘çalışan çocuk’ sayısı 720 bin

Bir ekonomik faaliyette çalışan beş ila 17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bini buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları’nı açıkladı.

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Türkiye genelinde beş ila 17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 457 bin. Bu, nüfusun yüzde 20.3’ü. Yaş grupları itibarıyla, beş ila 11 yaş grubundaki çocuk sayısı 9 milyon 12 bin, 12-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 3 milyon 796 bin, 15-17 yaş grubundaki çocuk sayısı ise 3 milyon 649 bin.

Yüzde 79.7’si 15-17 yaş grubunda

Çalışan çocukların yüzde 79.7’si 15-17 yaş grubunda. Yüzde 15.9’u 12-14, yüzde 4.4’ünü ise beş ila 11 yaş grubunda.

Cinsiyete göre incelendiğinde çalışan çocukların yüzde 70.6’sı erkek, yüzde 29.4’ü kız.

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Yüzde 65.7’si aynı zamanda eğitime devam etti

Yüzde 65.7’si bir eğitime devam ederken, bu oran erkeklerde yüzde 65.6, kızlarda yüzde 66.1. Yaş gruplarına göre, beş ila 14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 72’si, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64.1’i aynı zamanda bir eğitime devam etti. Üç çalışan çocuktan biri, eğitime devam etmedi.

Yüzde 35.9’u hanehalkı gelirine katkı için çalıştı

Çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35.9 ile ‘hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak’ alırken, bunu yüzde 34.4 ile ‘iş öğrenmek, meslek sahibi olmak’ yüzde 23.2 ile ‘hanehalkı gelirine katkıda bulunmak’ izledi. Yüzde 6.4’ü ise ‘kendi ihtiyaçlarını karşılamak’ amacıyla çalıştı.

Yüzde 45.5’i hizmet sektöründe

Çalışan çocukların yüzde 30.8’i tarım, yüzde 23.7’si sanayi, yüzde 45.5’i ise hizmet sektöründe. Yaş grubuna göre incelendiğinde beş ila 14 yaş grubundakilerin yüzde 64.1’i tarım sektöründe, 15-17 yaş grubundakilerin ise yüzde 51’i hizmet sektöründe.

Yüzde 63.3’ü ücretli veya yevmiyeli, yüzde 36.2’si ücretsiz aile işçisi olarak, yüzde 0.5’i ise kendi hesabına çalıştı.

Yüzde 66’sı düzenli işyerinde, yüzde 30.4’ü tarla-bahçede, yüzde 3’ü seyyar sabit olmayan işyeri veya pazar yerinde, yüzde 0.5’i ise evde çalıştı.

Yüzde 12.9’u aşırı sıcak/soğuk ya da aşırı nemli/nemsiz ortamda çalıştı

Çalışma ortamında fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen faktörler incelendiğinde çalışan çocukların yüzde 12.9’unun aşırı sıcak/soğuk ya da aşırı nemli/nemsiz bir ortamda çalıştığı, yüzde 10.8’inin kimyasal madde, toz duman veya zararlı gazlara maruz kaldığı görüldü.

Yüzde 10.1’i zor duruş şekli veya harekete maruz kaldı veya ağır yük taşıdı, yüzde 10’u ise gürültü veya şiddetli sarsıntıya maruz kaldı.

Yüzde 6.4’ünün çalıştığı ortamda kaza riskiyle, yüzde 4.6’sının ise çalıştığı işyerinde göz yorgunluğu veya görsel odaklanma riskiyle karşıya karşıya kaldığı belirlendi.

Yüzde 1.3’ü çalıştığı yerde bir yaralanma veya sakatlanma yaşadı

Yüzde 1.3’lük kesim çalıştığı yerde bir yaralanma veya sakatlanmaya maruz kalırken, yüzde 4.4’ü çalıştığı yerde yaralanma veya sakatlanma durumuna tanık oldu.

İşyerinin çalışma koşullarından kaynaklı herhangi bir rahatsızlık geçirenlerin oranı yüzde 0.6 iken, bu duruma tanık olanların oranı yüzde 2.2. Yüzde 0.1’lik kesim çalıştığı yerde fiziksel, sözlü şiddet veya kötü muameleye maruz kalırken, bu duruma tanık olanların oranı ise yüzde 1.5.

Ev işlerinde ailesine yardımcı olanların oranı yüzde 45.5

Ev işlerinde ailesine yardımcı olan çocuklar, hane için alışveriş, temizlik, yemek, ütü vb. ev işleri ve kendinden küçük çocuklara veya yaşlı/engelli/hasta bir yakına bakmada ailesine destek olan çocukları ifade ettiği için çalışan çocuk kapsamında yer almıyor.

Bu çerçevede, beş ila 17 yaş grubunda, ev işlerinde ailesine yardımcı olan çocukların oranı yüzde 45.5. Bu oran, erkek çocuklarda yüzde 40.0; kız çocuklarda yüzde 51.3.

Ev işlerinde ailesine yardım eden çocukların yüzde 43.5’i hane için alışveriş yapma, çamaşır-bulaşık yıkama, ütü yapma, yemek pişirme, ev eşyalarının temizliği gibi işlerde, yüzde 23.2’si hanede kendinden küçük çocukların bakımında, yüzde 5.4’ü ise hanedeki yaşlı/engelli/hasta bir yakınının bakımında ailesine yardım ediyor.