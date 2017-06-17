‘Türkiye’de Babalık’ araştırması: Çoğu ilk baba olduğunda ne yapacağını bilmiyor

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de yüzde 91’inin çocuk bakımında birincil sorumlunun anne olduğunu düşünen babaların yüzde 78’i kadınların, tabiatları gereği erkeklerden daha güçsüz olduğunu düşünüyor.

Bianet’ten Yüce Öney’in haberine göre, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ‘Türkiye’de Babalık’ başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’de babalık algısını ortaya çıkarmak amacıyla Bernard van Leer Vakfı’nın da desteğiyle gerçekleştirilen araştırma 51 ilden 3 bin 235 babanın katılımıyla yapıldı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de babaların yüzde 91’i çocuk bakımında birincil sorumlunun anne olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılan babaların yüzde 50’si çocuğunu hiçbir zaman tuvalete götürmediğini, yüzde 36’sı çocuğunun hiç altını değiştirmediğini, yüzde 35’i ise hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini söylüyor.

Çocuklarına günde 2 saat vakit ayırabiliyorlar

Araştırmaya göre, babaların çalışma saatlerinin uzunluğu ciddi bir sorun. Araştırmaya göre, babalar gün içinde ortalama 9 saat 20 dakikalarını işte geçiriyor, çocuklarına ancak 2 saat 20 dakika ayırabiliyor.

Babaların yüzde 21’i ise çalışma saatlerinin çocuklarına vakit ayırabilecekleri şekilde düzenlenmesini arzu ederken, yüzde 38’i babalık eğitimi almak istediklerini söylüyor.

Öte yandan babaların yarısı yasal hakları olan babalık iznini ya işyerlerinden izin alamadıkları ya da yasayı bilmedikleri için kullanmıyor.

Babalara göre kadınlar erkeklerden güçsüz

Babalık davranışlarını etkileyen bir diğer faktör kadına karşı cinsiyetçi tutum. Babaların yüzde 78’i kadınların tabiatları gereği erkeklerden daha güçsüz olduğunu düşünüyor.

Eşi çalıştığı için çocuklarının olumsuz etkilendiğini düşünen babaların oranı ise yüzde 72.

Babaların yarısından fazlası hiç yemek yapmıyor ve ev temizliğine destek olmuyor. Sadece dört babadan biri çamaşır yıkama, çamaşır asma ve cam silme işlerine yardımcı oluyor.

Babalar yüzde 92 oranında çocukları çok sevdiği için çocuk sahibi olduklarını belirtirken yüzde 58’i “ilk baba olduklarında ne yapacaklarını bilmiyor gibi hissediyor.”