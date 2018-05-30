Türkiye’de Ar-Ge’ye yatırım, bir Çinli şirketinki kadar bile değil

Türkiye, bilişim sektöründe ve Ar-Ge çalışmalarında dünya ülkelerinin bir hayli gerisinde.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), ‘Türkiye bilişim sektörü’ başlıklı bir rapor hazırladı.

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Raporda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 35 ülke arasında bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uzmanlarının toplam istihdam içindeki payının en düşük olduğu ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Türkiye’de bu oran yüzde 1 iken zirvede yüzde 6’yla Finlandiya var. Türkiye’deki istihdamın yüzde 11,5’ini kadınlar oluştururken, AB ortalaması yüzde 16. Bulgaristan’da ise yüzde 28.

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Çinli şirket tek başına geçti

Türkiye, Ar-Ge’ye 2016’da 8.1 milyar dolar harcadı. Çinli şirket Huawei ise bu kaleme 2017’de 13.8 milyar dolar yatırdı.

Güney Kore’de bilişim sektörünün Ar-Ge harcamasının toplam gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 1.8 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 0.1 oldu.

2013’te Finlandiya, İsrail ve Güney Kore için bilişim sektörünün Ar-Ge harcamasının toplam GSYİH içindeki payı yüzde 1.2 ile yüzde 1.8 arasında değişirken, Türkiye, Yunanistan ve Romanya için bilişim sektörü Ar-Ge harcamasının toplam GSYİH içerisindeki payı ise yüzde 0.1 ve altında kaldı.

Patentte Avrupa’nın gerisindeyiz

Bilişim sektöründe yenilik çıktısı açısından önem taşıyan patent başvurularının toplam patent başvuruları içindeki payı AB ülkelerinde ortalama yüzde 13.5 iken Türkiye’de bu oran yüzde 3 olarak kayda geçti.