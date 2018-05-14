Türkiye’de altı yılda 276 bin 158 Suriyeli bebek doğdu

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Türkiye’de 2011-2017 yıllarında 276 bin 158 Suriyeli bebeğin doğduğu bildirildi.

AA’dan Selma Kasap’ın haberine göre Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ‘Türkiye’deki Suriyeliler’ adıyla bir rapor hazırladı.

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Raporda, Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeye başladığı 2011’den 11 Aralık 2016’ye kadar 31 milyon 449 bin 800 muayenenin yapıldığı belirtildi.

Rapora göre 1 milyon 329 bin 849 hasta, hastanelerde yatılı halde tedavi görürken 1 milyon 112 bin 58 kişi de ameliyat edildi.

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Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı aynı dönemde 276 bin 158 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı ile AFAD arasındaki protokol kapsamında geçici korumaya alınanlara sunulan sağlık hizmetlerinin ücretleri AFAD tarafından Sağlık Bakanlığı’na ödeniyor.