Türkiye’de 81 ilden altısının havası temiz: İstanbul’daki neden ‘kentsel dönüşüm’

RIFAT DOĞAN

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Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’de 81 ilden sadece altısının havasının temiz olduğunu açıkladı.

Bozoğlu, “Partikül madde ve kükürtdioksit açısından sadece Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale’nin havası standartlara uygun. En kirli illerimizin başında ise İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa geliyor. Türkiye’de hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda. Valilik ve belediyeler acil önlem almalı” dedi

Bozoğlu, dün basın toplantısı ile ‘Türkiye’nin 2017 Yılı Hava Kirliliği Raporu’nu açıkladı.

Bozoğlu, “Türkiye’nin havası gittikçe kirleniyor. Hızla artan kirlilik insan yaşamını tehdit ediyor. Kirletici kaynakları kükürt dioksit (SO2), partikül madde (PM 10 ve PM 2,5), azot oksit, karbonmonoksit ve ozon olarak sıralayabiliriz. Özellikle partikül madde, solunum enfeksiyonu ve kansere neden oluyor. PM10 ve PM 2,5 kirleticilerin kent merkezlerinde geniş kitleleri etkileyerek erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

‘Acilen önlem alınmalı’

“Türkiye’de 81 ilden sadece altısının havası temiz. Partikül madde ve kükürt dioksit açısından sadece Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat ve Kırıkkale’nin havası standartlara uygun” diyen Bozoğlu “En kirli illerimizin başında ise İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Manisa, Bursa, Denizli, Niğde, Tekirdağ, Hatay, Yalova, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Sakarya, Kırklareli ve Samsun geliyor. Bu illerde Valilik ve belediyelerin acilen önlem alması gerek. Türkiye’de hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Ankara’da en kirli yer hastane bölgesi

Bozoğlu hazırladıkları rapora göre Ankara’nın en kirli yerinin hastane bölgesi olan Sıhhiye olduğunu söyledi.

Bozoğlu, “Yurttaşlar, sağlık hizmeti almaya, şifa bulmaya gittikleri yerde aslında zehirleniyor. Ankara’daki hava kirliliğinin trafik ve ısınma kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunda kalitesiz kömür kullanımının etkisi büyük. Kayaş’ta da yüksek tonajlı araçlardan kaynaklı kirlilik yaşanıyor. Keçiören’de ise kirlilik her geçen gün artarak devam ediyor” diye konuştu.

‘İstanbul’da kentsel dönüşüm kaynaklı hava kirliliği var’

Bozoğlu İstanbul ile ilgili şunları söyledi: “İstanbul’da ise yine sınır değerlerin tüm istasyonlarda yoğun biçimde aşıldığını görüyoruz. İstanbul ’un en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Esenyurt, en yüksek hava kirliliğinin de olduğu yer. Yılın 248 günü burada vatandaş kirli hava soluyor. Yine Şirinevler, Aksaray, Başakşehir ve Göztepe’de havası en kirli yerlerin başında geliyor. İstanbul’un havası en temiz ilçesi ise Şile. İstanbul’un temel kirlilik kaynağının ise kentsel dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. İnşaattan kaynaklı toz miktarı artıyor. Kentsel dönüşüm, çevre sorunlarının çözümü için çok iyi planlanması gereken bir süreç. Kentlerin planlanması, hava koridorlarının açılması, az enerji tüketen, kirliliği az olan yeşil binaların yapılması için önemli bir süreç. Ancak biz bu fırsatı kaçırmak üzereyiz. Belediyelerin tozumayı önlemek için gerekli yerlerde ıslatma çalışması yapması, bariyerler kullanması gerekiyor. Aksi durumda kentsel dönüşüm bölgelerinde kanser tehlikesi ortaya çıkıyor. ”

Termik santral kaynaklı kirlilik

“İzmir Gaziemir’de de hava kirliliğinin 2017’de tavan yaptığını söyleyebiliriz. Burada yılda 228 gün vatandaşlar kirli hava solumak zorunda kaldı. Bayraklı ve Karşıyaka’da da kirlilik açısından ciddi artış var. Bölgede sanayileşme, trafik ve kömür kaynaklı ısınma hava kirliliği yaratıyor” ifadelerini kullanan Bozoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: “Kocaeli’nde de kirlilik artarak devam ediyor Kocaeli merkezde yılın yarısından fazlasında kirli hava solunmuş. Bu bölge de sanayi bölgesi ve kömür kullanımı yoksul mahallelerde artıyor. Kahramanmaraş, Kütahya, Zonguldak, Manisa Soma gibi yerlerde ise termik santrallerden kaynaklı hava kirliliği yaşanıyor.”